Inter, per la porta ecco il nome nuovo. Potrebbe essere lui il dopo Onana

di Diego De Cicco, pubblicato il: 28/06/2023

Inter, in porta c’è aria di addio con Onana che sembra prossimo a salutare i nerazzurri dopo solo un anno. Per lui è previsto un summit tra la dirigenza nerazzurra e quella del Manchester United. Nelle casse dell’Inter non dovrebbero arrivare meno di 50 milioni.

Inter, per il dopo Onana c’è un nome nuovo. Si tratta di Anatoliy Trubin, 22 enne dello Shakhtar Donetsk.

Tra i papabili per sostituire il portiere camerunense La Gazzetta dello Sport fa un nome nuovo. Dopo quelli “stagionati” di Sommer, Navas e Lloris la squadra mercato di Marotta ha messo gli occhi sul 21enne dello Shakhtar Donetsk Anatoliy Trubin. Il giocatore ha già tante presenze in campo internazionale con la squadra ucraina. Sono già 17 le sue presenze in Champions League e 8 in Europa League. Da marzo inoltre è il titolare della nazionale di Kiev.

Il suo contratto scade nel 2024 e al momento non avrebbe aperto al rinnovo con lo Shakhtar volendo provare una nuova esperienza. L’Udinese ha provato a portarlo in Friuli offrendo sei milioni, ma l’offerta è stata rifiutata. Ora sembrerebbe che siano i nerazzurri a poter provare a portarlo sotto la Madonnina. Potrebbe anche essere un investimento per il futuro affiancandolo per le prime stagioni ad un portiere più esperto.