Inter, parla l’agente di Lautaro: le parole che fanno impazzire i tifosi nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/11/2023

Inter, parla l’agente di Lautaro. Da parecchi giorni, si parla dei rinnovi di contratto di alcuni big della rosa di Simone Inzaghi. Stando alle recenti parole dell’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, tutti i big hanno manifestato la loro intenzione di proseguire in maglia nerazzurra, ragion per cui c’è ottimismo per una felice conclusione delle trattative.

Tra i giocatori coinvolti, c’è anche Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro ha espresso più volte la sua volontà di rimanere a lungo a Milano e lo ha manifestato in vario modo. Di questo, intervenuto ai microfoni di Tv Play, ha parlato l’agente del Toro, Alejandro Camano, che ha espresso parole importantissime sulle possibilità di rinnovo.

Ecco le parole di Camano: “Rinnovo? La relazione con l’Interè fatta di fiducia, per questo credo che arriveremo ad un accordo molto buono sia per Lautaro che per l’Inter. L’obiettivo di Lautaro è quello di continuare così in nerazzurro, fare felici i tifosi e che i fan possano arrivare a San Siro pensando che la squadra possa sempre vincere”.

Insomma, ulteriori parole importanti che testimoniano, una volta di più la reale volontà del giocatore. Le trattative sono appena iniziate e ci vorrà del tempo per l’accordo. Ma la strada imboccata sembra quella giusta.