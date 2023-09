Inter, novità per le casse nerazzurre: spunta la notizia sullo sponsor

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 10/09/2023

L’Inter di Simone Inzaghi sta per affrontare una sfida cruciale in Campionato, con il derby milanese contro i cugini rossoneri fissato per sabato 16 settembre alle ore 18:00 a San Siro. Le due squadre si presentano alla partita con lo stesso numero di punti in classifica, dopo aver ottenuto tre vittorie consecutive all’inizio della stagione.

Ma non è solo sul campo che l’Inter sta facendo mosse importanti. Recentemente, il club nerazzurro ha preso una decisione significativa riguardo agli sponsor. Dopo un rapporto difficile con Digitalbits, hanno scelto di chiudere questa partnership e hanno stretto un accordo con Paramount+ come sponsor principale di maglia.

Inter, spunta un nuovo sponsor: le ultimissime

Inoltre, c’è una nuova opportunità di sponsorizzazione sul retro delle magliette nerazzurre, sotto il numero dei giocatori. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, una trattativa avanzata con U-Power potrebbe concludersi già questa settimana. Se tutto procederà come previsto, U-Power comparirà sulla divisa da gioco di Lautaro Martinez e dei suoi compagni proprio in occasione del derby contro il Milan.

Questa mossa non solo rafforzerà la presenza finanziaria dell’Inter ma rappresenterà anche un passo importante per il club nel migliorare il suo bilancio. Con il derby imminente e l’arrivo di U-Power come nuovo sponsor, c’è eccitazione nell’aria sia per i tifosi che per la dirigenza del club, poiché questa partnership potrebbe portare benefici significativi al futuro dell’Inter.