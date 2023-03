Inter, l’età della rosa è un problema. L’analisi non lascia dubbi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/03/2023

Inter, l’età media della rosa fa capire molto della situazione attuale in cui versa il club.

Da un’analisi pubblicata oggi dal Corriere dello Sport, risulta palese che la prospettiva di creare un instant team abbia prodotto una squadra incompiuta. Da un lato la squadra è risultata anche vincente, con le tre coppe vinte nel ciclo inzaghiano, ma lo scudetto perso contro il Milan lo scorso anno e gli oltre 20 punti di distacco dal Napoli nella Serie A attuale non sono frutto del caso.

Inter, la rosa ha l’età media più alta della Serie A. Obiettivo svecchiare anche per arrivare più lucidi nei finali di stagione.

Innanzitutto la logica che è stata alla base della costruzione dell’Inter è stata quella di spendere il meno possibile cercando di rimanere competitiva. In tal senso sono arrivata i parametri zero Mkhitaryan e Onana oltre al prestito di Acerbi. Elementi che hanno contribuito all’innalzamento dell’età media che al momento è di 28 anni e 307 giorni. Dato che ne fa la squadra più “anziana” della massima serie.

Il fatto di restare competitivi è certificato dalle due Supercoppe e dalla Coppa Italia portata a casa, ma è anche vero che è le tante primavere sulle carte d’identità rendono più facile sprecare energie. Un dato riportato dal Corriere è stata l’ultima sfida contro la Juventus dove 7 dei 16 giocatori nerazzurri che hanno preso parte al match avevano oltre 30 anni. Troppi per poter progettare un futuro a medio/lungo termine.

Non è un caso che alcuni giocatori al momento sembrano enormemente fuori forma. Come ad esempio Edin Dzeko che a 37 anni dopo un ottimo girone d’andata e un eccellente gennaio è calato drasticamente. Stessa cosa sembra stia succedendo a Mkhitaryan che appare affaticato dopo aver fatto 5 mesi a tutto gas. Il fatto che l’armeno farà sicuramente parte della squadra del prossimo anno e che Dzeko è pronto al rinnovano sembrano far capire la strada che perseguirà la società.