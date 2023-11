Inter, le ultime verso il Benfica: buone notizie dall’infermeria. Per Pavard…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/11/2023

Inter, le ultime verso il Benfica. Archiviato il pareggio contro la Juventus della partita di ieri sera, in casa nerazzurra si pensa già al prossimo impegno. L’avversario sarà il Benfica, battuto nel confronto d’andata per 1-0 a San Siro. Una partita importante sicuramente, perchè una vittoria garantirebbe di sicuro una lotta serrata per il primo posto nel girone con la Real Sociedad. Ma anche una partita da prendere con le pinze, dal momento che i nerazzurri potrebbero avere già la testa alla partita contro il Napoli e il Benfica cerca disperatamente una vittoria per sperare in una qualificazione in Europa League.

Insomma, una sfida complicata, per cui servirà tutta l’attenzione possibile e la massima cura ad ogni dettaglio. Intanto, arrivano buone notizie dall’infermeria. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, oggi Alexis Sanchez ha lavorato ancora a parte, ma lo ha fatto a buon ritmo, tanto da poter sperare in una convocazione per la partita di Lisbona. Inzaghi ci spera, in modo che magari possa risparmiare qualche minuto a Lautaro e Thuram in vista della partita contro il Napoli.

Buone notizie arrivano anche da Benjamin Pavard. Il difensore, infortunatosi nella sfida contro l’Atalanta, oggi ha tolto il tutore, come previsto dopo la terza settimana, ed è pronto ad iniziare il percorso riabilitativo per tornare in campo nella migliore condizione possibile.