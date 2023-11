Inter, le casse sorridono. Nuova tranche di pagamenti dalla UEFA

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/11/2023

Inter, le casse del club di Zhang tornano a sorridere.

Come riporta calcioevinanza.it, la UEFA sta per distribuire una tranche di pagamenti relativi ai partecipanti alla Champions League 2023/24. In totale si verseranno premi pari a 284,55 milioni di euro.

Ben 134,4 milioni saranno ripartiti per i risultati ottenuti in questa prima fase del torneo mentre gli altri 150,15 riguardano la prima parte di market pool. Di questi sono 34,7 i milioni di euro che arriveranno alle squadre italiane.

Inter, arrivano i primi soldi dalla UEFA per la Champions League. I nerazzurri incassano quasi 10 milioni di euro.

L’Inter incasserà un bonifico pari a 9,93 milioni di euro, dovute, oltre che al market pool alle due vittorie e al pareggio ottenuti nel girone di andata del suo gruppo. Il Napoli è l’italiana a portarsi più soldi a casa. Prenderà ben 12,4 milioni grazie a un più importante market pool dovuto al primo posto ottenuto in campionato.

Alla Lazio spettano 8,83 milioni di euro mentre al Milan 3,56.