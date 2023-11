Inter, Inzaghi, servono i caratteri cubitali per la sua Europa

di Redazione, pubblicato il: 10/11/2023

(Inter) Alfredo Pedullà su Sportitalia ha esaltato il cammino europeo di Inzaghi. Lo ha fatto tracciando i risultati del mister e confrontandoli con quelli dei suoi predecessori (la frecciata a Conte appare evidente).

“Inzaghi ? Qualcuno dovrebbe mettere una scritta a caratteri cubitali: Champions League 2021-2022, qualificati agli ottavi, 2022-2023 qualificati con annessa finale, 2023-2024 qualificati agli ottavi di finale con due giornate di anticipo. Prima di lui l’Inter era stata presa a schiaffi in Europa, qualcuno si era ancora permesso di dubitare sull’opportunità di tenere o meno Inzaghi. Questo è il suo grande trionfo. Se l’Europa è la tua casa la lezione viene dall’allenatore che ha dato tanto in termini statistici e in termini di gioco”.