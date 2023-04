Inter, Inzaghi a rischio: il suo futuro passa da tre match chiave

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 02/04/2023

Inter, Inzaghi continua a dimostrare troppi limiti. L’Inter sta avendo una stagione altalenante e la sconfitta di ieri è l’ennesima prova. Simone Inzaghi, l’allenatore della squadra, si gioca tutto nelle prossime tre gare, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

La pazienza della dirigenza e della società sembra ormai essersi esaurita. La situazione sarebbe diversa solo in caso di miracolo in Champions League, con una finale o una vittoria, che garantirebbero la permanenza di Inzaghi sulla panchina dell’Inter anche nella prossima stagione.

Inter, Inzaghi a rischio: tre gare per salvarsi

Tuttavia, l’esonero a stagione in corso non è più un tabù, come affermato dalla Gazzetta dello Sport. Se ci fosse stata una pausa lunga come quella dei Mondiali, l’esonero e la separazione dal tecnico sarebbero già stati attuati. Tuttavia, con nove impegni in un mese, la società sta ancora riflettendo sulla situazione. Inzaghi ha tre partite decisive per il suo futuro: la Coppa Italia contro la Juventus, il campionato contro la Salernitana e la Champions League contro il Benfica. In caso di risultati negativi, l’esonero sarebbe immediato e potrebbe essere affiancato da un potenziale traghettatore come Chivu, prima del cambio nel 2023/24.

La società sta osservando con preoccupazione l’involuzione della squadra, che ha messo a rischio la qualificazione in Champions League. Quest’ultima è vitale per evitare ulteriori cessioni e passi indietro, considerando il valore economico che essa comporta. L’Inter, che negli ultimi anni ha vissuto momenti di grande successo, deve ora fare i conti con una situazione difficile. Tuttavia, la dirigenza sembra essere decisa a fare il necessario per riportare la squadra sui binari della vittoria.