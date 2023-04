Inter, Inzaghi a rischio? Dal confronto con la dirigenza al suo successore

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 16/04/2023

Inter, Inzaghi sbaglia ancora. Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter sembra incerto dopo la recente sconfitta contro il Monza, la sua undicesima in campionato. Nonostante il percorso positivo in Champions League, la sua posizione è in discussione, e la situazione potrebbe peggiorare in caso di eliminazione mercoledì contro il Benfica.

Il ragionamento cambierebbe solo in caso di qualificazione, ma senza la Champions Inzaghi avrebbe perso il posto da tempo. Il cambio di allenatore porterebbe solo a un traghettatore come scossa, da Chivu a Cambiasso come ipotesi.

Inter, Inzaghi può lasciare: il tecnico a rischio

Inzaghi sembra essere l’unico allenatore capace di guidare l’Inter nel lungo periodo, ma se dovesse essere esonerato, la dirigenza dovrà individuare un tecnico in grado di portare la squadra verso la vittoria. Motta e De Zerbi sono i nomi in pole, ma la scelta finale dipenderà dalle strategie della dirigenza. Non è una novità che la dirigenza al gran completo sia presente ad Appiano, ma oggi ha un sapore diverso. L’incontro potrebbe essere fondamentale per discutere il futuro dell’Inter e per decidere il da farsi in vista della partita contro il Lisbona.

La squadra ha bisogno di un nuovo slancio per continuare a competere a livello internazionale, e la dirigenza dovrà prendere le decisioni giuste per raggiungere questo obiettivo. In conclusione, il futuro di Simone Inzaghi all’Inter sembra essere appeso alla Champions League. La sua posizione è in discussione, ma in caso di qualificazione il ragionamento cambierebbe. La dirigenza dovrà prendere le decisioni giuste per garantire il successo della squadra, individuando un tecnico capace di portare la squadra verso la vittoria e di dare nuovo slancio alla squadra. L’incontro ad Appiano potrebbe essere fondamentale per il futuro dell’Inter (qui le ultimissime).