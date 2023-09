Inter, gran colpo per il nuovo sponsor, una maglia sempre piu’ ricca

di Redazione, pubblicato il: 11/09/2023

(Inter) La maglia dell’Inter potrebbe arricchirsi di un nuovo sponsor fin dal derby di sabato prossimo. E’ la Gazzetta dello Sport a riportare che è in via di conclusione la trattativa con U Power come retro sponsor sulla maglia ufficiale. L’azienda leader nel settore delle scarpe antinfortunistiche già sponsorizza lo stadio del Monza. Dai prossimi giorni il suo nome dovrebbe figurare anche sotto il numero sul retro delle maglie dei giocatori interisti.

Dopo il main sponsor Parampunt+ arrivato al posto dell’insolvente Digitalbits e quello di manica (E Bay) l’Inter si arricchisce dunque di un nuovo partner commerciale e si assicura ulteriori risorse economiche di importanza fondamentale per reggere il passo della concorrenza soprattutto a livello europeo.