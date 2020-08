Inter-Getafe, Romelu Lukaku:" Partita difficile, ma noi siamo stati bravissimi"

Romelu Lukaku, grande protagonista nella vittoria contro il Getafe con il gol che ha sbloccato il punteggio a fine partita commenta così l'accesso ai quarti:"E' stata una partita difficile,contro una squadra aggressiva ma siamo stati bravi sia in difesa che in attacco. Sono contento per il mio gol ma anche per quello di Eriksen"

L'attaccante belga pensa già alla prossima partita: "Sto pensando a vincere la prossima gara. Dobbiamo continuare così"

Sulla squadra e l'importanza di Conte e di continuare con lui, questo è il pensiero di Lukaku:"Stiamo facendo bene, stiamo crescendo e dobbiamo continuare con la stessa mentalità e voglia di migliorare."