Inter, Frosinone carico, Di Francesco punta al colpo gobbo

di Redazione, pubblicato il: 11/11/2023

(Inter) Nella conferenza stampa in vista di Inter Frosinone, mister Di Francesco ha spiegato che la sua squadra punta al colpaccio a San Siro.

“Credo che per poter competere con l’Inter bisogna superarsi. Sono una corrazzata che ha tante armi a disposizione. Quello che fa più paura è la loro consapevolezza. Sarà una gara difficile, ma bisognerà comunque andare lì e giocare con entusiasmo…Non mi piace il concetto che non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo provare a portare a casa delle soddisfazioni. ”

Il mister del Frosinone ha poi parlato del suo giovane talento Soulè. “Non deve sentire la pressione perché ha talento. Questa è una delle gare che giocherà in uno stadio pieno e può farlo. E’ una partita in cuimettendo in campo quello che mostra in allenamento potrà togliersi soddisfazioni, anche a San Siro. Bisogna valorizzare questi ragazzi. Il dribbling va lasciato a chi ha le qualità per farlo. Gli va insegnato solo dove e quando farlo, ma chi ha quelle caratteristiche deve essere lasciato libero di provare”.