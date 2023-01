Inter-Empoli, Zanetti lancia la sfida ai nerazzurri: che parole in conferenza!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/01/2023

Inter-Empoli, Paolo Zanetti parla in conferenza stampa della partita. Mentre attorno al mondo nerazzurro si parla della vittoria in Supercoppa Italiana contro il Milan e degli spinosi casi inerenti ai rinnovi di contratto, domani è già il momento di concentrarsi sul campo. A San Siro, infatti, arriva un Empoli in salute che vuole fare punti e mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi.

Già la passata stagione, sia all’andata che al ritorno, la squadra toscana è riuscita a creare più di qualche grattacapo alla formazione nerazzurra. Adesso sarà lo stesso, con il tecnico empolese, Paolo Zanetti che, in conferenza stampa, lancia la sfida all’Inter promettendo battaglia in campo.

Inter-Empoli, Paolo Zanetti non vuole essere vittima sacrificale: le sue parole in conferenza

Dunque, domani, sarà il momento di pensare solamente al campo da gioco. La squadra nerazzurra, infatti, deve rincorrere la vetta e, soprattutto, cercare di staccare quanto più possibile le squadre che possono metterla in difficoltà per il quarto posto. Non la pensa così Paolo Zanetti, che in conferenza ha parlato di un’Inter al top non solo italiano, ma anche europeo per il percorso che sta facendo.

Una squadra, quella nerazzurra, che per Zanetti è tornata a giocare al suo livello. Ma il suo Empoli non può stare a guardare e vuole trovare stimoli dalla possibilità di poter battere una grande del nostro campionato. Zanetti e il suo Empoli hanno le idee ben chiare e domani vorranno dimostrare tutto il loro valore. Inzaghi dovrà preparare al meglio la sfida per evitare brutte sorprese.