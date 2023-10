Inter, è la squadra di Inzaghi! I numeri del tecnico non mentono in Italia e in Europa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/10/2023

Inter, nerazzurri sempre più ad immagine di Inzaghi. La vittoria contro la Roma si è rivelata essere fondamentale per la squadra nerazzurra al fine di riconquistare nuovamente la vetta momentaneamente perduta a causa della Juventus. Tre punti importanti anche per il valore di un’avversaria, come la Roma, che crea sempre dei forti grattacapi ai nerazzurri.

E invece, la partita è stata dominata dall’inizio alla fine ed è stato solo un caso se l’Inter sia riuscita a segnare solamente un gol. Merito dei giocatori, certo. Ma merito anche di un allenatore come Simone Inzaghi che in questi anni è riuscito a trasformarsi e a migliorarsi. E, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, i numeri parlano a favore del tecnico interista.

Infatti, sono 25 i punti conquistati in campionato. La Juventus dei nove scudetti di fila per tre volte ha vinto il campionato avendo questi punti a questo punto della stagione. Addirittura, con Conte, i punti in classifica erano stati 21. Mentre solo due volte, Allegri e Pioli, sono riusciti a raggiungere quota 28 punti.

Numeri importanti, che testimoniano una crescita nella mentalità e nella continuità che era mancata nella passata stagione. Ma un occhio va dato anche all’Europa, dove Inzaghi ha fatto decisamente meglio dei suoi due predecessori. L’attuale tecnico nerazzurro ha raggiunto 13 vittorie in Champions League, mentre per Conte e Spalletti le vittorie sono state rispettivamente 3 e 2.