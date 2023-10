di Redazione, pubblicato il: 17/10/2023

(Inter) Nel match valido per la qualificazione a Euro 2024, l’Olanda porta a casa una vittoria p reziosissima in Grecia. L’1 a 0 per gliorange arriva nel recupero, al 93mo quando Dumfries conquista un calcio rigore poi trasformato da Van Dijk.

La serata conferma l’ottimo momento di forma del laterale nerazzurro protagonista di una prima parte di stagione ricca di gol e assist per i compagni sia all’Inter che in nazionale.