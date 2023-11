di Redazione, pubblicato il: 02/11/2023

(Inter) Brutte notizie dall’infermeria per mister Inzaghi. Juan Cuadrado sembrava sulla via della guarigione dal guaio tendineo che lo affligge ormai da tempo. Le notizie che arrivano dall’allenamento di oggi parlano invece del colombiano ancora alle prese con fastidi. Niente lavoro in gruppo dunque per lui e situazione da valutare nei prossimi giorni. Difficile prevedere se l’ex bianconero potrà tornare disponibile almeno per la panchina già dal prossimo match con l’Atalanta in programma a Bergamo sabato prossimo.