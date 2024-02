Inter Champions in vista, brutte notizie per l’Atletico Madrid

di Redazione, pubblicato il: 12/02/2024

(Inter) Ancora una settimana e poi sarà di nuovo Champions. L’Inter aspetta l’Atletico Madrid a San Siro per l’andata degli ottavi di finale del torneo che lo scorso anno la vide protagonista di una cavalcata entusiasmante fino alla finale di Istanbul.

I ragazzi di Inzaghi ci arriveranno dopo la partita interna con la Salernitana dopo un tour de force di inizio anno temutissimo ma concluso alla grande con la vittoria all'Olimpico.

Sono invece i Colchoneros ad arrivare allo scontro diretto con qualche incertezza di troppo. Con la seconda sconfitta consecutiva in Liga a Siviglia nell’ultimo turno dopo quella interna con l’Athletic Bilbao arrivano a 8 le defaillance stagionali.

E non è tutto. Nella gara di Siviglia si ferma Alvaro Morata dopo un brutto scontro con Soumarè. La Gazzetta dello Sport riporta che l’ex Juventus “è uscito dal campo in lacrime. I primi esami hanno escluso una rottura ma parlano di un trauma con distorsione del ginocchio destro.” Se così fosse la sua assenza a San Siro sarebbe praticamente certa.