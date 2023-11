Inter, Champions, anche il Benfica lancia il grido di guerra

di Redazione, pubblicato il: 06/11/2023

(Inter) La vittoria di Bergamo contro l’Atalanta è arrivata a confermare quanto di buono i ragazzi di Inzaghi hanno fatto fino ad ora in campionato. Adesso cambia lo scenario, il prossimo obbiettivo è in chiave Champions. Una vittoria mercoledì a Salisburgo metterebbe i nerazzurri al riparo da sorprese, la qualificazione agli ottavi sarebbe matematica, resterebbe da battagliare solo per il primo posto nel girone.

Due ore prima a San Sebastian il Benfica cercherà di riaprire le sorti di un girone che vede i lusitani in grande difficoltà. Ne ha parlato l’allenatore Roger Schmidt dopo la vittoria in trasferta sul terreno del Chaves.«Mercoledì abbiamo la Champions League contro la Real Sociedad. Non abbiamo ancora segnato né guadagnato punti, ma siamo il Benfica e vogliamo cambiare questa situazione. Per fare questo, è molto importante vincere le partite in anticipo per acquisire fiducia. In questo momento siamo contenti, ora dobbiamo recuperare».