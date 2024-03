Inter, Carboni sul mercato? C’è il prezzo

di Redazione, pubblicato il: 29/03/2024

(Inter) TMW riporta che la Lazio starebbe guardando con grande interesse a Valentin Carboni. Il nerazzurro, in prestito al Monza, ha esordito in settimana con l’Albiceleste ed è sempre più sotto i riflettori di mercato.

L’Inter sarebbe intenzionata a riportare il ragazzo a Milano per inserirlo nella rosa della prossima stagione ma se le logiche di mercato spingessero in altra direzione quale sarebbe il prezzo del cartellino?

Secondo TMW “i nerazzurri hanno rifiutato una proposta da 20 milioni di euro da parte proprio della Fiorentina durante il mercato invernale, quindi in caso di cessione – senza recompra – l’idea è quella di partire da una base d’asta doppia di circa 40. In questa stagione Valentin Carboni ha messo a segno 2 gol e 4 assist in campionato, mentre l’Inter potrebbe decidere di sacrificarlo sull’eventuale altare del bilancio.”