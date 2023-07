Inter, Brozovic polemizza ancora dopo il suo addio: il commento al post di saluto del club

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/07/2023

Inter, Brozovic polemizza ancora dopo l’addio ai nerazzurri. In queste ore ha fatto molto parlare la trattativa che ha portato Marcelo Brozovic dall’Inter all’Al Nassr. Dopo un primo accordo raggiunto dal giocatore con la società araba, tutto sembrava essersi bloccato per una nuova offerta al ribasso dell’Al Nassr stesso. Alla fine, l’accordo si è trovato per 18 milioni di euro, ma non sono mancati i cosiddetti colpi proibiti tra le parti.

Infatti, il centrocampista croato, non ha mancato, attraverso i suoi profili social, di mandare frecciate e ironizzare sulla società nerazzurra, cosa che, ovviamente, non avrà fatto granchè piacere ai vertici. Segno che quello tra Brozovic e l’Inter era un rapporto oramai logoro da qualche tempo e a cui si è deciso di dare un epilogo finale.

Anche oggi, Brozovic, non ha mancato di far discutere con una risposta al post di saluto del club nerazzurro. Epic Brozo, infatti, ha così commentato il post: “Grande saluto… bellissima foto!”. Una battuta, ironica o sarcastica, ma che se abbinata a quanto visto in questi giorni fa sicuramente pensare che il rapporto tra le parti non sia più così buono. Di sicuro ci poteva essere un addio decisamente più caloroso per un giocatore che è ancora molto amato dalla piazza.

Le schermaglie social, però, si sarebbero potute risparmiare tranquillamente, soprattutto perchè hanno alimentato tra i tifosi un chiacchiericcio che, in fin dei conti, non ha giovato nè alla società, ma nemmeno al giocatore.