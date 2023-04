Inter-Benfica, i portoghesi si scusano per gli incidenti: il comunicato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/04/2023

Inter-Benfica, comunicato dei portoghesi contro i propri tifosi. Nel corso della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra i nerazzurri e i portoghesi, dalla curva dei tifosi del Benfica, ad un certo punto, un gruppo di tifosi, ha iniziato a lanciare fumogeni e petardi all’indirizzo dei tifosi nerazzurri.

Una scena che, anche in diretta tv, ha scatenato lo sconcerto di tutti e, proprio oggi, a proposito di questo brutto accaduto, il Benfica ha voluto scagliarsi contro quei tifosi che hanno tenuto quei comportamenti, facendo le proprie scuse all’Inter attraverso un comunicato.

Ecco le parole del club portoghese: “Il Benfica informa di aver inviato una lettera all’Inter esprimendo il proprio rammarico e scusandosi per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Il calcio che vogliamo non prevede questo tipo di situazione, che è del tutto ripugnante e non è in linea con i valori e i principi del Benfica”.