Inter Atletico Madrid, gli spagnoli rispondono: pokerissimo al Las Palmas

17/02/2024

Inter Atletico Madrid, gli spagnoli rispondono ai nerazzurri, Simeone risponde a Inzaghi. Dopo la netta vittoria di ieri sera dell’Inter contro la Salernitana, oggi è toccato all’Atletico Madrid scendere in campo nella Liga spagnola.

Contro il Las Palmas, tutto facile per la squadra di Simeone. I ‘colchoneros’ hanno vinto 5-0, grazie alle doppiette di Llorente e Angel Correa e al gol di Depay. Novanta minuti in panchina per Griezmann, pronto per il match di martedì sera a ‘San Siro’.

Inter Atletico Madrid, ottavo di finale

Dal campionato alla Champions League. Sarà un grande ottavo di finale tra Inter e Atletico Madrid. Le due squadre arriveranno al match d’andata dopo una netta vittoria in campionato.

La squadra di Inzaghi viaggia ad un ritmo pazzesco in questo 2024: solo vittorie tra serie A e Supercoppa Italiana. Quella di Simeone ha ritrovato il successo nella Liga dopo due turni. E martedì il primo atto della sfida.