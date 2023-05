Inter-Atalanta, Marotta non ci sta: il dirigente contro la scelta della Lega

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 20/05/2023

Inter-Atalanta crea malumori. Malumori in casa Inter dopo la comunicazione del programma della 37esima giornata di Serie A da parte della Lega Calcio. A sole 72 ore dalla finale di Coppa Italia, i nerazzurri scenderanno in campo contro l’Atalanta sabato 27 maggio alle ore 20.45.

La decisione di programmare questa partita così vicina alla finale ha suscitato rabbia e disappunto nel club milanese.

Inter-Atalanta, Marotta contro la Lega: le parole del DS nerazzurro

Beppe Marotta, direttore sportivo dell’Inter, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport: “È incomprensibile aver anticipato a sabato una partita che si sarebbe potuta giocare perfino lunedì. Così facendo si mette a rischio l’incolumità dei calciatori costretti a giocare tre partite in una settimana, con in mezzo una finale di Coppa Italia che potrebbe pure prolungarsi oltre i tempi regolamentari”. La decisione della Lega Serie A di programmare la partita di sabato ha sollevato preoccupazioni per la salute e la sicurezza dei giocatori dell’Inter. Soprattutto in vista della finale di Champions League contro il Manchester City.

Nonostante il club avesse una settimana libera tra il 28 maggio e il 4 giugno, le esigenze televisive hanno pesato di più nella scelta della data della partita. La composizione del 37esimo turno di Serie A è stata ufficializzata ieri, tenendo conto anche degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. La Lega Serie A ha seguito l’esempio della Liga spagnola, che ha programmato il match tra Siviglia e Real Madrid sabato alle 19.00. La priorità nella pianificazione è stata data alla preparazione delle squadre italiane coinvolte nelle finali europee, come la Fiorentina e la Roma.