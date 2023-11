Inter-Atalanta, Inzaghi scioglie i dubbi in difesa: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/11/2023

Inter-Atalanta, ci sono le formazioni ufficiali. In casa nerazzurra è tempo di archiviare la bella vittoria ottenuta contro la Roma e concentrarsi sull’imminente impegno di campionato contro l’Atalanta. La partita di Bergamo, rappresenta un appuntamento importante contro una squadra che da sempre da problemi ai nerazzurri e che, in questa stagione, è l’unica squadra dei cinque principali campionati europei a non aver mai subito gol in casa.

Un impegno complicatissimo, per cui servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco. Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due tecnici.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggieri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

All. Giampiero Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.