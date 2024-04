Hermoso-Inter, c’è trattativa? L’agente dello spagnolo rivela tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/04/2024

Inter, parla l’agente di Mario Hermoso. Uno dei protagonisti della stagione dell’Atletico Madrid è sicuramente Mario Hermoso. Il difensore spagnolo sta avendo una grande annata, ma non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i colchoneros. Tante squadra si sono interessate a lui e, i vari media, hanno anche fatto il nome dell’Inter. A tal proposito ha parlato l’agente del ragazzo, Inaki Ispizua, che ha rivelato quali sono le intenzioni del suo assistito.

Ecco le parole di Inaki Ispizua: “Mario Hermoso è un calciatore che sta facendo molto bene e che in questi 5 anni a Madrid è cresciuto tanto, ora sta terminando il suo contratto con l’Atletico Madrid. Non è detto che vada a giocare altrove, ma quando si firma un contratto entrambe le parti devono avere un progetto comune e in questo momento siamo lontani da un rinnovo con l’Atletico Madrid. Mario vuole giocare in un campionato importante e che non vuole scartare nessuna opzione. Vuole giocare per trofei importanti e obiettivi importanti, si va a valutare qualsiasi progetto che può arrivare per i prossimi anni. Questa è l’aspirazione del giocatore. La Serie A può essere sicuramente una possibilità per Mario in vista dei prossimi anni. Il Napoli rientra nelle squadre della Serie A, di quelle che hanno scenari appetibili per giocatori. Il Napoli è un grande club, lo scorso anno ha vinto lo scudetto e ha una storia importante. Per rispetto di tutti i club in Italia non voglio parlare di club singoli, ma sicuramente il Napoli è in Serie A e il campionato italiano può essere una destinazione prestigiosa per Hermoso. Anche l’Inter è un grandissimo club, ma è uscito dalla Champions perché ha lasciato aperta la qualificazione all’andata e perché non è mai facile affrontare l’Atletico Madrid e la Champions. Simeone è l’Atletico e l’Atletico e Simeone. So benissimo che in questo periodo Napoli è bellissima, come tutta l’Italia”.