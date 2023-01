Dzeko is on fire! Le parole del match winner

di Diego De Cicco, pubblicato il: 04/01/2023

Dzeko si dimostra essere bomber di razza e e anche stasera ha dimostrato quanto sia importante per i nerazzurri. Un gol e tanta tanta sostanza.

Ecco le dichiarazioni lasciate dal bosniaco a DAZN a fine del match contro il Napoli capolista.

Come stai? Sul tuo cambio c’è stato un brusio a San Siro.

“Ci sta! Ero un pò stanco coi crampi, il campo era pesante. Sono molto contento”.

Per come l’avete vissuta anche negli ultimi minuti in panchina la sensazione è che era questo match era un biglietto per prendere l’ultimo treno scudetto.

“Si giocava per i tre punti contro una squadra che in sei mesi ha giocato un calcio strepitoso. Sapevamo che il Napoli palleggia molto molto bene. Bisognava non perdere la lucidità. Abbiamo avuto tre occasioni clamorose nel primo tempo. Meritavamo di vincere.”

Dzeko, a 36 anni è solo con tanto lavoro che si raggiungono i risultati. “All’Inter? Finchè farò la differenza”

Ultime partite con gol e assist: quanti anni hai in realtà? Qual è il tuo segreto?

“Lavorare sempre. Senza lavoro non si va da nessuna parte. Ho 36 anni e voglio giocare ad alti livelli solo lavorando posso riuscirci”

Oggi in coppia con Lukaku, che sensazioni hai?

“Bene come ho detto coi grandi giocatori possono giocare con tutti. Oggi abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto palleggiare il Napoli ma alla fine siamo riusciti a far gol. Non siamo ancora al massimo ma ci arriveremo”

Quanto ti vedi ancora all’Inter?

“Finché posso fare la differenza”