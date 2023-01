Correa, possibile sia tutto qui? L’Inter si guarda attorno (TS)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/01/2023

Correa proprio non riesce a dimostrarsi decisivo, o perlomeno utile, quando entra in campo. L’argentino in una stagione è mezzo di Inter non ha fatto mai vedere le sue qualità.

Qualità che avevano spinto i nerazzurri a investire tanto per portarlo a Milano e soddisfare la richiesta di Mister Inzaghi che conosce l’argentino dai tempi della Lazio. Il suo arrivo a sotto la Madonnina faceva presagire un futuro roseo. Nessuno ha dimenticato i due gol nel suo esordio la scorsa stagione contro il Verona, ma da li il Tucu è precipitato in un girone dantesco dal quale non riesce a venir fuori.

Dopo gli infortuni a ripetizione e appena 6 gol, di cui 3 doppiette, della scorsa stagione si sperava in questa per il rilancio, al momento non pervenuto. Quest’anno è fermo a 3 gol in campionato. Tra poche luci e molte ombre era comunque riuscito a esser convocato per i mondiali con l’Argentina, ma ha dovuto dare forfait proprio alla vigilia del cerimonia d’apertura. Mondiale poi vinto proprio la sua nazionale trionfare. Altra beffa.

Correa non convince. L’Inter vorrebbe cederlo a gennaio.

Mercoledì contro il Napoli è entrato al posto di uno stremato Dzeko. Gli si chiedeva di tenere alta la squadra sfruttando le ripartenze che si sarebbero create in quanto i partenopei si sarebbero riversati in avanti in cerca del pareggio. Pochissimi i palloni toccati e tutti inevitabilmente persi, uno dei quali poteva diventare letale e ha visto Dumfries effettuare un vero placcaggio su Raspadori. Gesto quello dell’olandese salutato da San Siro come un gol.

Secondo qunanto riportato da Tuttosport anche l’Inter ormai sarebbe stanca dello scarso rendimento dell’argentino e starebbe cercando di cederlo già a gennaio. Il giocatore è a bilancio per 18 milioni, cifra che potrebbe bastare per vederlo altrove. A quel punto Marotta virerebbe sull’acquisto di Marcus Thuram, in scadenza col Borussia Mönchenglanbach.

Il francese però, da quello che si dice in Germania vorrebbe finire la stagione in Bundensliga. Vedremo cosa accadrà.