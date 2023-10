Champions League, Calha presenta il match: “siamo pronti”

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/10/2023

Champions League, nella conferenza stampa pre partita accanto ad Inzaghi è stato intervistato Hakan Calhanoglu. Ecco le risposte del centrocampista turco alle domande dei giornalisti.

Vi sentite cresciuti dopo la scorsa stagione? Che difficoltà ci sono nell’affrontare il Benfica?

“È stato bello essere in finale, purtroppo non abbiamo portato la coppa a casa. Sono orgoglioso per quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto vedere che siamo forti, lo sappiamo. Siamo migliorati tanto lo scorso anno. Ora abbiamo iniziato bene in campionato, con una scivolata in campionato col Sassuolo. Il gruppo è pronto per questa sfida. Io lo scorso anno non ho giocato in Portogallo. Ora il mister dovrà scegliere, ma siamo pronti. Benfica squadra forte, ha tanta qualità. L’allenatore l’ho avuto tre anni al Leverkusen e non vedo l’ora di affrontarli”.

Le vittorie aiutano a preparare queste sfide?

“Siamo sempre pronti. I nuovi sono molto forti. C’è un bel clima, non vogliamo mollare mai. Quest’anno siamo sempre sul pezzo”.

Prima di questa gara serviva una vittoria?

“Noi vogliamo vincere. Siamo preparati bene, abbiamo scaricato due giorni. Non sarà facile, ma daremo tutto coi tifosi dalla nostra parte”.

Dopo l’anno scorso vi avranno studiato meglio?

“C’è sempre da migliorare, io sono migliorato molto. Il mister e lo staff ci dicono cosa fare, ci danno una grande mano, noi faremo di tutto per fare bene. Noi in mezzo al campo lotteremo per rubare i palloni e per verticalizzare il gioco subito”.

Come regista sei un obiettivo per gli avversari. Questo ti mette in difficoltà?

Nel Benfica ci sarà Di Maria: un pericolo in più?

“Un po’ come Berardi. Di Maria ha tanta qualità, ma non solo lui. Domani saranno importanti tutti i dettagli”.

Montella è diventato CT della Turchia, vi siete parlati?

"Vorrei ringraziare il nostro ex allenatore che ha fatto un grande lavoro. Abbiamo parlato con mister Montella, ci siamo sentiti. L'ho avuto al mio primo anno al Milan, bello avere un allenatore italiano". Secondo te l'Inter è la favorita per questa partita?

“In Champions le partite sono sempre difficili. Favorite non ce ne sono, sono tutte forti. Sono contento di vedere il mio ex mister, mi ha scritto quando eravamo in finale. Mi ha detto che sperava che vincessi io la coppa. Persona molto importante per me, mi ha fatto crescere”.



La tifoseria nerazzurra ti ama. Come è scattato questo feeling?