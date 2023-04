Champions, caccia al biglietto di Inter-Milan. Qui tutte le modalità d’acquisto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/04/2023

Champions League, le giornate delle due semifinali sono già scritte nella memoriai tifosi nerazzurri. In particolare sarà quello di ritorno del 16 maggio, che vedrà l’Inter “padrona di casa”, ad esser cerchiato tante vote col rosso. Si giocherà alle 21 e si saprà solo in quel giorno chi si sarà meritato il pass per la finale di Istanbul del 10 giugno.

La febbre da caccia al biglietto è iniziata e l’Inter ha comunicato tutte le modalità di acquisto degli ambiti tagliandi che saranno venduti per fasi. I biglietti saranno acquistabili esclusivamente sul sito inter.it.

Champions League, tutte le date per acquistare il biglietto di Inter-Milan. Si parte il 26 aprile.

La prima sarà riservata agli abbonati stadio della Serie A 2022/23. Questa prenderà il via alle 16 di mercoledì 26 aprile fino alla mezzanotte di lunedì 1 maggio. Questi potranno esclusivamente confermare il loro posto.

Martedì 2 maggio dalle 10.30 a mezzanotte sarà il turno degli abbonati di cui il posto sarà riservato a UEFA e squadra ospite. Questi potranno sceglier per sé qualsiasi posto tra quelli disponibili. Si tratta di coloro che hanno l’abbonamento dei settori R-S del primo anello rosso, 160-162-166-172 del primo anello 172 e di tutto il secondo anello blu.

La seconda fase è riservata ancora agli abbonati stadio 22/23. Dalle 10.30 alla mezzanotte di mercoledì 3 maggio, questi potranno acquistare un massimo di 2 biglietti scegliendo qualsiasi posto disponibile dello stadio.

La terza fase si aprirà dalle 10.30 di giovedì 4 maggio fino alla mezzanotte. Questa sarà riservata ai Soci Inter Club della stagione 22/23 e potranno acquistare massimo 4 biglietti sempre e solo per soci attivi durante la stagione stessa.

La fase quattro si aprirà alle ore 10.30 di venerdì 5 maggio fino alla mezzanotte di domenica 7. Ogni titolare potrà acquistare un massimo di 2 biglietti.