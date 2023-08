Carlos Augusto-Inter, nerazzurri convinti dell’investimento: e che investitura dal Brasile!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/08/2023

Carlos Augusto-Inter, nerazzurri convinti dell’investimento sul brasiliano. In viale della Liberazione sono ore frenetiche per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, tiene ancora banco la questione in merito alla trattativa per portare a Milano, Samardzic dall’Udinese. Ma, nelle ultime ore, un colpo importante è stato messo a segno con la conclusione dell’affare Carlos Augusto.

Il giocatore era stato bloccato fin da giugno dal club nerazzurro e, non appena è stata effettuata la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino, si è potuto concludere questo affare. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Marotta e Ausilio sono stati subito convinti dell’investimento sull’esterno brasiliano. Infatti, la sua prima stagione in Serie A ne ha affermato il suo essere uno dei più forti nel suo ruolo dell’intero campionato.

Non solo, ma anche dal brasile arrivano grandi elogi per l’ex Monza. Il paese natale del giocato lo ha definito come il terzino brasiliano più europeo di tutti, dal momento che riesce a coprire tutti i ruoli sulla sinistra, compreso quello di braccetto in una difesa a tre.

Simone Inzaghi ha finalmente il giocatore richiesto per la corsia sinistra. Un giocatore che il tecnico ha scelto in prima persona e che per caratteristiche rappresenta appieno la sua idea di gioco. La formula del trasferimento sarà un prestito con obbligo di riscatto a 13,5 milioni di euro.