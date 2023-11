Atalanta-Inter 1-2: tre punti d’oro per i nerazzurri. Rivivi il match con noi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/11/2023

97′ – Finisce qui

95′ – Occasione Inter! Thuram in contropiede cede palla a Sanchez che non arriva

93′ – Espulso Toloi per trattenuta su Sanchez

90′ – Sei minuti di recupero

88′ – Ammonito Dumfries per fallo su Muriel

86′ – Entrano Sanchez e Asllani per Lautaro e Calhanoglu

85′ – Ammonito Toloi per proteste

82′ – Occasione Inter! Barella serve Dumfries che solo davanti a Musso si fa ipnotizzare

77′ – Entrano Muriel e de Ketelaere per Lookman e Koopmeiners

73′ – Occasione Atalanta! Thuram sbaglia il passaggio, Lookman conquista e si fionda al limite dell’area. Tiro da di destro e Sommer che salva in tuffo. La Dea ora sta incrementando la pressione

69′ – Entrano Carlos Augusto e Frattesi per Mkhitaryan e Dimarco

61′ – Gol Atalanta! Lookman anticipa Dimarco e serve Scamacca che non sbaglia a tu per tu con Sommer

56′ – Lautaroooooo! Mkhitaryan conquista palla, cede a Lautaro che dal limite sinistro dell’area insacca con un tiro a giro meraviglioso

54′ – Entrano Hateboer e Pasalic ed escono Zappacosta e Kolasinac

49′ – Occasione Inter! Mkhitaryan conquista palla che arriva a Dimarco. L’esterno prova da fuori e va vicinissimo al raddoppio

45′ – Comincia la ripresa

Prima parte di partita che vede l’Atalanta molto aggressiva e propositiva. La squadra di Gasperini va anche vicina al vantaggio con il tiro largo di Ruggeri. Poi, cambia l’inerzia. Fallo di Musso su Darmian e gol su rigore di Calhanoglu. Nerazzurri che prendono più coraggio e finiscono la partita in crescendo. Paura per l’infortunio di Pavard.

51′ – Finisce il primo tempo

45′ – Quattro minuti di recupero

41′ – Occasione Inter! Calhanoglu prova il destro dalla distanza, Musso allontana in tuffo coi pugni

39′ – Calhanooooogluuuu! Il centrocampista turco firma il vantaggio su calcio di rigore battendo Musso

37′ – Calcio di rigore per l’Inter per fallo di Musso su Darmian

34′ – Ammonito Kolasinac per fallo su Thuram

32′ – Entra Darmian ed esce Pavard in barella per infortunio

28′ – Zappacosta mette in mezzo, colpo di testa di Lookman che manda largo. Ma l’Atalanta adesso mette forte pressione e domina

20′ – Occasione Atalanta! Zappacosta mette in mezzo, Pavard libera, ma la palla arriva a Ruggeri che calcia largo

1′ – Inizia la partita

Atalanta-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Archiviata la vittoria dell’ultimo turno contro la Roma, la squadra nerazzurra, quest’oggi, se la dovrà vedere contro quello che, con ogni probabilità, al momento, rappresenta l’avversaria più complicata da affrontare. L’Atalanta dell’ex dal dente avvelenato, Giampiero Gasperini, è in uno stato di forma straordinario ed ha ripreso a martellare a suo di gol e risultati alla ricerca del ritorno in Champions League. Oltre a ciò, i bergamaschi, sono l’unica squadra dei cinque principali camponati europei a non aver mai subito gol in casa in questa stagione.

Una partita complicatissima, per cui servirà la cura massima ad ogni dettaglio e la scelta degli uomini giusti da parte di Simone Inzaghi. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggieri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

All. Giampiero Gasperini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.