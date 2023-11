Atalanta Inter, Inzaghi verso un cambio in difesa: la probabile formazione

di Simone Salines, pubblicato il: 04/11/2023

ATALANTA INTER – In vista della trasferta bergamasca, il tecnico piacentino sta valutando un terzetto di difesa leggermente diverso.

Sarà tutt’altro che una passeggiata di salute quella che aspetta oggi gli uomini di Simone Inzaghi. Giocare al Gewiss Stadium non è facile per nessuno, e probabilmente non lo sarà nemmeno per chi, in questo momento, comanda la classifica del campionato. Proprio per questo motivo, i nerazzurri sono concentrati per tornare a Milano con tre punti in saccoccia.

Atalanta Inter, i possibili 11 scelti da Inzaghi

Sarà una Inter quasi “copia e incolla” alle ultime partite quella che scenderà in campo alle 18:00 a Bergamo. In porta ci sarà il solito Sommer, difeso dal trio composto da Pavard, De Vrij e Acerbi (quest’ultimo scivolato sul centro-sinistra in favore dell’olandese con Bastoni che riposerà).

Sulle fasce ci saranno nuovamente Dumfries e Dimarco, con Calhanoglu in cabina di regia che sarà coadiuvato dalle mezze ali Barella e Mkhitaryan. In avanti, spazio al tandem composto dal capitano Lautaro e Thuram.