Inter news, provata la soluzione per sbancare Eindhoven

Inter: in corso l’ultimo allenamento

L’Inter sta completando l’ultimo allenamento ad Appiano in vista del match contro il Psv, in programma domani sera. Dovrebbe ritornare Mauro Icardi dal primo minuto ma gli olandesi al momento possiedono l’attacco più concreto d’Europa. La squadra di Van Bommel gioca un calcio dinamico e ad altissimi ritmi. Nel proprio stadio, il Psv si esalta creando molti problemi agli avversari.

I nerazzurri dovranno essere preparati sia dal punto di vista tecnico che atletico. Nella sessione che si sta svolgendo sono stati portati a termine esercizi aerobici e di stretching. In particolar modo, la squadra si è allenata con un torello predisposto con queste regole:

Tre uomini al centro a fare pressing

Un solo tocco di palla concesso

Pegno con flessioni per chi sbaglia

Il tecnico di Certaldo vuole ripartire in contropiede con tocchi determinati e precisi per conquistare altri tre punti fondamentali per il passaggio del turno. In difesa Milan Skriniar e Stefan De Vrij dovrebbero fermare la velocità degli attaccanti avversari.