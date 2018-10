Inter news, parla il padre di Barella: “Per quanto riguarda il mercato…”

Il padre di Barella fa chiarezza

Nicolò Barella è il calciatore italiano del momento. Leader nel Cagliari e titolare in Nazionale, praticamente un predestinato. Le migliori squadre di Serie A sono sulle sue tracce anche se dall’estero sono sempre pronte ad intervenire. L’Inter lo segue da un anno e mantiene contatti frequenti con i sardi. Nel frattempo è intervenuto il padre del calciatore che risposto chiaramente sul futuro del ragazzo. Le risposte di Barella senior sono riportate da Fc Internews

Carattere e potenzialità in Nazionale

“Gli attestati di stima fanno piacere, è evidente: vuole dire che sta facendo bene. Per quanto riguarda il mercato, invece, non ho notizie, semplicemente perché non lo seguo in questo e non conosco né le sue intenzioni né quelle della società”.

Il mercato si infiamma: futuro?

“Per quanto riguarda il mercato, invece, non ho notizie, semplicemente perché non lo seguo in questo e non conosco né le sue intenzioni né quelle della società”

Il presente è

“Al momento è concentrato solo sul Cagliari, e poi credo che lui non abbia ancora le idee chiare su quello che potrà essere il futuro”.

Il calciatore piace ed è seguitissimo, per questo motivo si prospetta un vera asta già nella sessione invernale.