Inter news, operazione per l’ex nerazzurro: gli aggiornamenti

L’ex terzino dell’Inter, Yuto Nagatomo, è stato operato al torace dopo il preoccupante infortunio patito nel match di Champions League, contro lo Shalke 04. L’Intervento chirurgico di toracoscopia è perfettamente riuscito.Il giapponese era stato ricoverato presso l’ Ospedale Liv Hospital con la diagnosi di pneumotorace a.

Il calciatore verrà dimesso al massimo tra tre o quattro giorni. Lo stesso Yuto ha tranquillizzando i tifosi dichiarando di voler lavorare sodo per riprendersi al più presto.Queste le parole del terzino arrivato all’Inter nel 2011 e trasferitosi in Turchia nel mercato dello scorso gennaio:

“Non preoccupatevi per me, il guerriero Samurai del Galatasary sta bene. Grazie a tutti per i vostri auguri e il vostro sostegno. Non vedo l’ora di rivedervi”

Merak etmeyin.

Galatasaraylı Samuray iyi 💪🏻

Hepinize ilginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim

En kısa sürede karşınızdayım

Please don’t worry about me

Samurai warrior of Galatasaray is well 💪🏻

Thank you all for your well wishes and support.

Looking forward to seeing you again.

— Yuto Nagatomo | 長友佑都 (@YutoNagatomo5) October 28, 2018