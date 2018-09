Inter news, non solo il rigore, Spalletti ritrova due cose fondamentali

Inter: le vittorie stanno riportando consapevolezza

L‘Inter ha battuto la Fiorentina nell’anticipo del sesto turno di campionato, centrando la terza vittoria di fila tra Champions e Serie A. Successi, spesso criticati, per non essere stati accompagnati da un gioco fluido o da un’identità di manovra ben chiara. L’importante era ritrovare continuità ma in questa settimana il tecnico di Certaldo ha capito che sono stati acquisiti due concetti fondamentali.

La forza di reazione

In questo inizio di campionato, l‘Inter quando ha subito un gol di svantaggio non è riuscita a riprendere il match. E’ accaduto contro il Sassuolo, contro il Parma ed in maniera parziale anche contro il Torino. A partire dalla partita contro il Tottenham, è stato possibile notare la forza mentale di capovolgere il match e di credere al successo fino alla fine. La rete di Brozovic contro la Sampdoria ha dato ulteriore consapevolezza nei propri mezzi e, ultima in ordine di tempo, il successo di ieri ha confermato che ” volere è potere”. Anche se con una qualità di gioco mediocre, la squadra è stata capace di portare a casa il risultato in un momento in cui gli avversari stavano dominando la gara.

Gol per tutti

Lo scorso anno il tema più discusso riguardava la dipendenza dei nerazzurri da Mauro Icardi. Se l’argentino non fosse entrato nel tabellino marcatori del match, difficilmente la squadra avrebbe conquistato i tre punti. Il periodo di crisi tra gennaio e marzo è avvenuto quando l’argentino è stato fermato da acciacchi fisici. Il centrocampo non portava gol e accompagnava poco gli attaccanti. In difesa, soltanto Skriniar e D’Ambrosio hanno contribuito alla causa realizzativa.

Quest’anno sembra esser tutti diverso perchè, dopo cinque giornate, sono arrivati i gol di Stefan De Vrij, Radja Nainggolan, Marcelo Brozovic Perisic e Candreva. Il numero 9 si è sboccato in Serie A soltanto ieri su calcio di rigore.