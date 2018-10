Inter news, Marotta ufficialmente libero: l’ultimo gradino verso il nerazzurro

Giuseppe Marotta risolve con la Juve

La Juventus e Giuseppe Marotta si dicono definitivamente addio con i ringraziamenti del club bianconero.L‘Inter, dalla sua parte, si appresta a ricevere il nuovo amministratore delegato. I contatti, iniziati il giorno 2 ottobre, si sono rivelati una certezza giorno dopo giorno.

La società nerazzurra è stata sempre interessata al dirigente e non avrebbe messo alcun veto alla coesistenza della doppia figura dirigenziale con Piero Ausilio.

Anche l’attuale presidente della Figc, Gabriele Gravina, aveva tentato di convincere Marotta, ma ha subito compreso che le intenzioni dell’ormai ex bianconero erano quelle di tentare una nuova avventura in un altro club. L’Inter, man mano, è diventata sempre più una certezza che diventerà realtà solo dopo aver reso formali tutti i dettagli. L’addio alla Juventus è stato firmato, per l’avventura,in Corso Vittorio Emanuele, si attende il Cda di oggi.

Fonte Alfredo Pedullà