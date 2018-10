Inter news, il tecnico severissimo su Perisic: ” Non essere egoisti ma…”

Il calciatore ha deluso

L’Inter ha battuto il Psv Eindhoven nell’impegno di Champions League e condivide il primato in classifica con il Barcellona. La vittoria di ieri, in trasferta ha dato morale, e soprattutto continuità di risultato. Nella rimonta nerazzurra c’è stato un calciatore che ha deluso, giocando una gara insufficiente. Si tratta di Ivan Perisic, apparso molle e sempre in difficoltà. Fabio Capello racconta cosa disse al croato dopo una cena.

Il tecnico nel salotto di Sky Sport ha riportato queste parole :

“Gli dissi che si accontentavano di giocare e non di voler vincere”

“Andare in trasferta e non giocare è sempre una partenza negativa. Serve cercare la vittoria con intelligenza capendo il valore dell’avversario, consci della propria forza. Dare di più in base a ciò che l’allenatore ha studiato”

“Non essere egoisti ma generosi, generosi e ancora generosi. Mi riferisco a tutti. Una volta ho incontrato Perisic in un ristorante di Madrid e gli dissi che l’Inter è una grande squadra e lui un gran giocatore ma che si accontentavano di giocare e non di voler vincere. Si può vincere giocando male ma con la voglia di far risultato, quello che ha la Juventus. Mi ha dato ragione”.

L’esterno nerazzurro ha deluso le aspettative anche se Luciano Spalletti non riesce proprio a fare a meno di lui.