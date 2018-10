Inter news, il talento si offre ai nerazzurri: la risposta è infuocata

L’Inter chiude le porte

L’Inter alza il muro e respinge la proposta del calciatore. Malcom, secondo un’indiscrezione brasiliana, si sarebbe offerto all’Inter per rilanciarsi. L’ex Bordeux, trasferitosi in estate al Barcellona, ha giocato soltanto 25 minuti poiché non ritenuto ancora pronto dal punto di vista tattico dal tecnico Valverde. Casomai non ci dovessero essere miglioramenti in blaugrana, il calciatore vorrebbe partire a gennaio.

Riavvolgendo il nastro

Malcom nella sessione estiva era vicinissimo all’Inter, che aveva offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Bordeux pretendeva soldi liquidi e, dopo settimane di trattativa, aveva chiuso l’affare con la Roma. All’ultimo istante, si è infilato il Barcellona che ha costretto il brasiliano al cambio di rotta, creando non pochi problemi alla società capitolina. Per questo motivo, nelle probabili destinazioni dell’ala destra non ci potrà essere più la società giallo-rossa.

Il tempo è galantuomo

Malcom vorrebbe ancora l’Inter ma, quando il club nerazzurro gli aveva chiesto di attendere, il calciatore non ci ha pensato due volte ad apporre la firma sul contratto spagnolo. Per tale ragione i nerazzurri hanno rifiutato qualsiasi proposta a riguardo. Una posizione chiarissima della società milanese che ha fatto sapere di essere soddisfatta dei colpi di mercato targati Keita Balde e Matteo Politano.