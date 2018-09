Inter news, il calciatore è più grave del previsto: i dettagli

Inter: non recupera il terzino

Luciano Spalletti ha parlato pochi minuti fa in conferenza stampa, in vista di Inter Cagliari. Tra i tanti temi, è stato spiegato l’infortunio di Sime Vrsaljko. Il terzino, infortunatosi nella scorsa sosta in Spagna Croazia, non ha recuperato e fino ad oggi ha sostenuto soltanto allenamenti in palestra. Si procederà con cautela anche per quanto riguarda il lavoro sul campo ma per vederlo ancora in formazione si dovrà pazientare un altro mese. Queste le parole del tecnico di Certaldo sul giocatore:

“Vrsaljko potrebbe non recuperare prima della sosta. È quasi in grado di iniziare ad allenarsi in campo, fino ad ora ha fatto esercizi in palestra. C’è da vedere e valutare”

Una pessima notizia, considerate le partite ravvicinate. I nerazzurri, in quel ruolo, possiedono soltanto Danilo D’Ambrosio che non può affrontare tutte le gare. L’ex Torino ha già avuto un risentimento muscolare la settimana scorsa. Non è stato presente nella gara contro il Tottenham.