Inter news, il calciatore costretto a lasciare il ritiro: gli aggiornamenti

Inter: il calciatore è infortunato

Roberto Mancini dovrà fare a meno di tre calciatori. Si tratta di Patrick Cutrone, Romagnoli e Danilo D’Ambrosio. Brutte notizie per il difensore dell’Inter che non ha recuperato dall’affaticamento dello scorso mercoledì, rimediato in Champions contro il Psv. L’ex Torino, assente nel match di ieri sera, ritornerà ad Appiano e svolgerà un programma di recupero per essere disponibile nel derby contro il Milan che si terrà subito dopo la sosta.

Gli altri due infortunati, anche se appartenenti alla Milano rossonera,sono monitorati dagli interisti, considerato il derby alle porte. Il problema al flessore di Alessio Romagnoli ha bisogno di essere seguito con cautela. Brutte notizie anche per il vice Higuain che non riesce a risolvere il fastidio alla caviglia. I calciatori avranno due settimane di tempo per recuperare al meglio e giocarsi le proprie carte in un match piuttosto sentito.