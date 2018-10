Inter news | Icardi, parole che vengono dal cuore, è lui il leader

Inter news, Icardi esalta i tifosi

Inter news – Il capitano nerazzurro, Mauro Icardi, si è preso letteralmente per mano l’Inter in questo inizio di stagione, soprattutto in Champions League. Sembrava essere iniziata male la stagione, la palla non sembrava varcare la linea del gol, ed i nerazzurri faticavano in campionato. Le prestazioni opache del capitano, ma soprattutto della squadra si sono fermate a San Siro, contro il Parma. Da lì in poi l’Inter non ha smesso di vincere. Pochi giorni dopo la sconfitta interna Icardi segna il suo primo gol in Champions League, contro il Tottenham al Meazza, forse il più bello della sua carriera, che permette ai nerazzurri di pareggiare e poi di vincere la gara, poi sappiamo tutti chi “l’ha ripresa”. La stagione è cambiata, il bomber argentino trova il gol in campionato ed inizia a giocare ai suoi livelli, ad Eindhoven disputa una delle sue migliori gare, propiziando il pareggio di Nainggolan e segnando una splendida rete, la seconda in due partite. Icardi gioca bene, anzi benissimo, è sempre presente nelle azioni offensive, e poco importa se sbaglia qualcosa in più sottoporta. Siamo davanti ad un nuovo Icardi, trascinatore e leader in tutti i sensi.

Il tempo è galantuomo

“Six Years at Home ⚫️🔵 #MI9”

“Sei anni a casa”, con alle spalle le maglie nerazzurre vestite dal capitano. Mauro per l’Inter è sempre stato un vero e proprio punto di riferimento, ora, con la Champions League ha la possibilità di consacrarsi, entrando definitivamente nell’olimpo dei migliori.