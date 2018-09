Inter news, Condò: “Due giocatori su tutti questa sera. Mi colpisce la capacità di…”

Inter news, il noto giornalista di Sky Sport ha elogiato due giocatori nerazzurri su tutti ed è colpito da un grande pregio della squadra di Spalletti

Inter news, i nerazzurri battono 2-1 la Fiorentina e continuano la risalita in campionato. Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato il successo della squadra di Spalletti. Il noto giornalista ha premiato due giocatori dell’Inter come i migliori in campo nelle fila nerazzurre ed è colpito da un aspetto dell’Inter.

Ecco le sue parole sul match: “Hanno raggiunto la Fiorentina, hanno fatto 6 punti in quattro giorni. Vittoria non meritata, ma sono le vittorie che fanno raggiungere i traguardi. Meglio la Fiorentina, il gol dell’Inter è arrivato nel momento in cui la Fiorentina stava prendendo in mano l’incontro. Da rivedere alcuni episodi”.

Skriniar e Brozovic

Paolo Condò è colpito da un aspetto dei nerazzurri e ha elogiato due giocatori. Ecco le sue parole: “Colpisce la capacità di resistere della squadra di Spalletti. Skriniar e Brozovic mi sono piaciuti, ma Skriniar su tutti. Il difensore è stato un muro nel secondo tempo, quando l’Inter è andata in sofferenza”.

Elogio anche a Politano: “Io farei giocare sempre Politano, capace di mettere in difficoltà gli avversari”.