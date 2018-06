Inter, la presentazione live di Radja Nainggolan. Le parole da nerazzurro

Oggi la presentazione del Ninja

Radja Nainggolan parlerà in conferenza stampa durante la propria presentazione. Il colpo del mercato interista risponderà alle domande dei tanti giornalisti giunti in sede. Il belga si è trasferito dalla Roma per una cifra intorno ai 38 milioni: 22.5 cash più le contropartite tecniche di Davide Santon e Zaniolo.

Il calciatore, come riporta la società stessa, vestirà la maglia numero 14 e sarà subito a disposizione di mister Spalletti. Inizierà la preparazione il giorno 9 luglio.

RAPPORTO CON SPALLETTI

Non mi ha convinto solo lui. Ritrovarlo è un bene perchè conosco il suo modo li lavorare. Mi sono sentito subito importante.

Ho scelto questo numero perchè era il primo disponibile e perchè volevo che figurasse il 4.

Sono stato spesso accostato all’Inter ma io faccio il calciatore e ho atteso che ci fossero i presupposti giusti.

Livello realizzativo

Dzeko e Icardi sono diversi ma grandi attaccanti. L’argentino lavora più per il gol mentre Dzeko lavora più fuori dall’area.

Icardi e quale compagno ti incuriosice

Mauro è scontato perchè fa più gol di tutti ma anche Perisic mi piace molto e fa la differenza quando sta bene.

Semifinale Champions con la Roma quindi contributo internazionale

Non solo per la Champions ma un campionato non si basa solo su questo. Ci sono altre cose e giocarsi tutti gli obiettivi.

Tecnica e tattica ma anche Dembele

Dembelè sta facendo un mondiale e non lo stresserà per il Mondiale. E’ fortissimo e importane e non so cosa vorrà fare. Il mister deciderà dove mettermi in campo

Voto al mercato

Siete voi i giornalisti. io sono solo contento di essere qui.

Incontro con la proprietà

SIcuramente dopo un paio di anni che non si vince occorre cambiare. Quest’anno si rinforzerà ancora.

Hai parlato con Icardi o qualcuno

Lo avevo già sentito e siamo entrambi carichi

DIfferenza tattica tra Spalletti e Di Francesco

Con il primo arrivavo sempre in area mentre con il secondo ero più arretrato. Ho sempre dato il massimo ma le statistiche parlano chiaro.

Champions ha inciso?

Si ma sarebbe stato comunque lo stesso. Occorre sentirsi importanti.

Sei felice della strategia Inter?

SI sa che la Juve si rinforza e vince da anni. La strada è lunga ma le concorrenti ci sono. Dobbiamo attendere che la Juve sbagli il campionato. Bisogna avere continuità

Il ruolo da trequartista è l’unico?

Io ho giocato in tutti i ruoli del centrocampo e sono a disposizione. L’esperienza Champions è importante.

Accoglienza calorosa

E’ importante essere accolti bene ma la cosa fondamentale è il campo. Ho sempre fatto cosi.

Estate del mondiale

Sinceramente non sto seguendo molto perchè ho pensato alle vacanze.Adesso sono concentrato sull’Inter e penso a fare bene con l’Inter.

Primavera milanese e cosa fai quando non giochi

Allora, io la mattina porto mia figlia a scuola e poi mi rilasso e non sono fanatico di alcune cose in particolare. Mi piace vivere la vita perchè se non lo faccio adesso quando lo farò?