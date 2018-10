Inter, il curioso caso della pagella di Skriniar, tra Italia e Spagna

Inter, Skriniar bocciato in Italia

L’Inter ieri ha perso 2-0 in casa del Barcellona. E questa, per certi versi, non è neanche una notizia. Perdere in casa dei catalani ci sta, perdere con quel risultato anche. Ciò che però ha destato scalpore in Italia, perlomeno guardando le pagelle redatte dalla Gazzetta dello Sport, è stata la bocciatura di Milan Skriniar.

La prestazione del roccioso difensore sloveno, infatti, è stata valutata così dalla rosea: “Addormentato su Rafinha, colpevole sull’incursione di Jordi Alba, sorpreso (e salvato da Handanovic) sul colpo di testa di Lenglet del primo tempo. Il Barcellona lo ha inseguito sul mercato, ma ieri sera pochi rimpianti. Voto 4,5” e scettro di peggiore in campo.

Effettivamente Skriniar, sui due gol del Barcellona, è apparso in ritardo. Però bisogna tener conto anche di altri fattori: la palla servita a Rafinha da Suarez era fantascientifica. Difficile, se non impossibile, leggerne la traiettoria. Per quanto riguarda il secondo gol, Jordi Alba è stato abile a infilarsi tra le maglie della difesa nerazzurra, ed effettivamente qui Skriniar avrebbe potuto fare meglio. Ma la prestazione dello slovacco, è stata davvero da 4,5? Secondo la modesta opinione del sottoscritto, e non solo, no.

Promosso in Spagna

Come detto, Skriniar è stato clamorosamente bocciato in Italia. In Spagna, invece, le cose sono andate diversamente. Il centrale dell’Inter infatti è stato promosso da El Mundo Deportivo, storico quotidiano sportivo catalano: “ATLÉTICO. El central eslovaco, seguido en su día por el Barça, ofreció una buena imagen. Demostró que pese a su corpulencia se mueve con velocidad”. Tradotto significa: “Atletico. Il centrale slovacco, seguito ai tempi dal Barcellona, ha fatto una bella figura. Ha dimostrato che, nonostante il suo fisico possente, si muove con rapidità”.

Perché c’è una differenza enorme tra le due pagelle? Skriniar non ha disputato la sua miglior partita, ma perché in Italia gli viene dato 4,5 e in Spagna viene elogiato? Forse El Mundo Deportivo vuole convincere il Barca che spendere 70/80 milioni per lui sarebbe un buon investimento? Inverosimile. Allora, perché? In Italia c’è la tendenza, da sempre, a distruggere i calciatori giovani e di talento. Sarebbe ora di finirla con questo atteggiamento: abbiamo nel nostro campionato uno dei centrali più forti del mondo. In Spagna l’hanno capito, e vogliono portarcelo via. Cerchiamo di capirlo anche noi. Coutinho docet.