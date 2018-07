Inter, il calciatore pronto a cambiare ruolo per il bene della squadra

Inter: variazione in arrivo

L’Inter ha prelevato Kwadwo Asamoah a parametro zero dalla Juventus per puntellare il reparto sinistro della difesa. Da troppo tempo,infatti, manca un terzino mancino di ruolo e i vari investimenti, come il caso Dalbert insegna, non hanno portato gli effetti sperati.

Per questo motivo la società milanese ha deciso di puntare su un usato garantito e polivalente. Attenzione perchè il ghanese potrebbe agire anche da mezzala abbinando qualità di inserimento a quelle difensive.

L’indiscrezione

La strana idea arriva dalle parole di un compagno della Nazionale dell’ex calciatore dell’Udinese. Si tratta di Kingston che avrebbe un consiglio per Luciano Spalletti:

“Ha avuto una grande carriera alla Juve e i trofei lo dimostrano, ma non credo che abbiamo visto il meglio di lui là. Abbiamo sempre visto che Asamoah dà il meglio come mediano creando molte occasioni, poi si è perfezionato anche nel ruolo di esterno sinistro, ma ha sempre dato il meglio giocando più centralmente. Credo che lo stesso Asamoah speri che il trasferimento all’Inter gli permetta di giocare di più a centrocampo perché è lì che è molto più efficace”.

Adesso sarà interessante capire se il tecnico di Certaldo prenderà in considerazione tali caratteristiche che nel 4-2-3-1 non troverebbero modo di essere messe in mostra.

Con l’arrivo di Radja Nainggolan, il ruolo da trequartista è coperto e i due mediani sono di rottura ed impostazione. La mezzala, al momento, non avrebbe occasioni. Discorso inverso potrebbe avvenire in caso di cambio modulo come gia detto e di passaggio al 3-5-2 o 3-4-2-1.

Sicuramente, con Asamoah i nerazzurri avranno soltanto l’imbarazzo della scelta.