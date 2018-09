Inter, il Barcellona perde un pezzo da 90: gli aggiornamenti

Il Barcellona perde il difensore

Il Barcellona si dispera per l’infortunio al ginocchio di Umtiti. Il francese non si è allenato dopo la partita persa dai blaugrana contro il Leganes. Per il calciatore si parla di un problema molto serio al ginocchio sinistro. Non ci sono notizie ufficiali ma come riporta il quotidiano sportivo ” Sport”, il ragazzo non sarà a disposizione del tecnico Valverde per la gara contro l’Atletico Bilbao, in programma domani alle 16.15. Il tecnico del Barcellona confermerà la coppia Pique Lenglet e resta scettico sul possibile recupero per la sfida di Champions League contro il Tottenham.

#FCB 🔵🔴 | El comunicado del Barça por la lesión de Samuel Umtiti 📝 https://t.co/OftQPK3VMX pic.twitter.com/pGDP3uoRbA — Diario SPORT (@sport) September 28, 2018

L’Inter seguirà da vicino la vicenda in vista della sfida in Champions League, in programma il giorno 24 ottobre al Camp Nou ed il ritorno, il 6 novembre, a San Siro.