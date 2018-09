Inter, Gabigol sull’esperienza nerazzurra:” la squadra in quel momento aveva…”

Gabigol sul passato

Gabigol, ex centravanti dell’Inter, riparla del suo passato in nerazzurro. Attualmente, il brasiliano gioca in prestito al Santos, club che lo ha lanciato a soltanto 20 anni e con il quale aveva vinto il campionato Paulista.

Il classe 1996 fu prelevato due estati fa per più di 30 milioni di Euro dalla società nerazzurra, con la quale ha regalato soltanto una gioia, siglando il gol decisivo contro il Bologna. Così il sudamericano, come riporta il giornale “A Tribuna”, ritorna sull’esperienza in Italia:

“Difficile capire cosa sia andato storto. I tifosi mi piacciono molto, i compagni con me erano gentili e in città mi fermavano tutti. Forse la squadra in quel momento aveva bisogno di altro rispetto a quello che potevo dare”.

Rapporto con De Boer

Con il tecnico olandese non c’era molto feeling e lo dimostrano le poche presenze concesse. Il calciatore spende qualche parola positiva:

Rispetto molto de Boer, è stata una persona con cui ho parlato parecchio. Ha spinto lui per volermi in nerazzurro, non rispondo alle critiche che mi ha fatto in passato, anzi voglio che siano consigli costruttivi”

Valzer di squadre

Gabigol è stato proposto, dai dirigenti di Corso Vittorio Emanuele, a mezza Europa. Nella scorsa stagione ha vissuto un periodo al Benfica definita dalle seguenti frasi:

Tra le migliori squadre del Portogallo, se non la migliore. Vivere in un altro paese è servito per il processo di maturazione”.

Il presente

Prima di atterrare di nuovo in Brasile, il calciatore ha avuto diverse possibilità. Attualmente pare abbia trovato un giusta stabilità e, per questo motivo, l’Inter avrà modo di riflettere sul futuro del calciatore.

“Non so dire se ho fallito o meno nel calcio europeo, non ho giocato abbastanza. A un certo punto potevo andare al Las Palmas, ma non l’ho ritenuta una buona strada da seguire per la mia carriera. Al Santos sto bene, è casa mia: mi sento maturato molto, sia come persona che da calciatore