Inter: con Modric e Keità, il modulo è una formalità! Le soluzioni per Spalletti…

Inter: un calciomercato lodevole

L’Inter prova a piazzare un altro colpo di mercato, sognando e attendendo Luka Modric. Si tratta di un ritorno perchè il calciatore in questione è Keita Balde. Il senegalese, ex Lazio, attualmente al Monaco era stato già vicino ai nerazzurri lo scorso anno.

Ma con gli arrivi di questi due fenomeni, Luciano Spalletti avrebbe soltanto l’imbarazzo della scelta per il modulo da mostrare in campo. Scopriamo insieme quali sono le soluzioni di gioco per il tecnico di Certaldo:

4-3-3: HANDANOVIC, VRSALJKO, SKRINIAR, DE VRIJ, ASAMOAH, PERISIC( KEITA), ICARDI, POLITANO

3-4-1-2: HANDANOVIC, SKRINIAR, DE VRIJ, MIRANDA, ASAMOAH, BROZOVIC, MODRIC, VRSALJKO, NAINGGOLAN, L.MARTINEZ (KEITA), ICARDI

4-2-3-1: HANDANOVIC, VRSALJKO, SKRINIAR, DE VRIJ, ASAMOAH, BROZOVIC, MODRIC, POLITANO( KEITA), NAINGGOLAN, PERISIC, ICARDI

Nelle ultime ore, l’Inter ha stretto i contatti con il Monaco per riportare a Milano Keita Balde. Operazione di quasi 30 milioni di Euro con prestito oneroso più diritto di riscatto. Nella trattativa potrebbe entrare uno tra Antonio Candreva e Dalbert.

Fonte Premium