Inter, arriva un dato fondamentale che fa sorridere i tifosi

Inter: è tempo di numeri

L’Inter ha ottenuto la prima vittoria stagionale sul campo del Bologna grazie alle reti di Radja Nainggolan, Antonio Candreva ed Ivan Perisic. Attualmente i nerazzurri sono a quota 4 punti con 5 reti segnate in tre partite.

Lo scorso anno, nel periodo buio, la squadra di Spalletti era stata etichettata Icardi dipendente. Senza i gol dell’argentino, si faceva fatica in zona offensiva e, nel periodo dell’infortunio, i suoi sostituti avevano trovato enormi difficoltà. Logicamente, una squadra ambiziosa deve trovare i gol da tutti gli interpreti, quando i terminali offensivi sono bloccati o poco brillanti.

Nella precedente stagione soltanto Ivan Perisic ha garantito qualche gol in più andando anche in doppia cifra nel tabellino marcatori. Il tecnico di Certaldo, a fine stagione, ha cercato di individuare profili che portassero gol e assisti.

Radja Nainggolan, Keita Balde e Politano sono tutti nomi acquistati per aiutare e garantire il salto di qualità. Non bisogna dimenticare Stefan De Vrij, autore del secondo gol contro i granata, che ha concluso la stagione scorsa con la Lazio con ben 7 reti.

Insomma, in queste tre uscite sono arrivati i centri di Antonio Candreva, Ivan Perisic, Stefan De Vrij e Radja Nainggolan. Mauro Icardi non ha ancora messo la firma ma dietro di lui è arrivato finalmente il sostegno tanto desiderato.

Se la difesa nerazzurra si confermerà un fortino come è accaduto lo scorso anno e inizieranno ad arrivare gol da tutti i reparti, ridurre il divario con chi lotta per il titolo non sarà un’utopia. I campionati, infatti, si vincono soprattutto calcolando il proprio potenziale.